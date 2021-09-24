Европейская и украинская таможни должны работать по совместным правилам — Минфин

И таможне, и бизнесу необходимо внедрять новшества.

24 сентября современные таможенные процедуры обсудили за круглым столом представители Минфина, Гостаможслужбы, международных партнеров, стейкхолдеров от бизнеса и общественности.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Украина движется в векторе, который определен Конституцией Украины, — европейской интеграции. Европа является нашим крупнейшим торговым партнером, и поэтому важно приближения и внедрение лучших европейских практик — чтобы европейская и украинская таможня работали по совместным правилам", — сообщают в ведомстве.

В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина вводит ряд европейских практик, в том числе и на таможне, которые по принципу конструктора Building Bricks состоят из совместимых компонентов и образуют единую систему.

"Мы закончили большой пласт законодательных изменений по внедрению программы АЭО, применение NCTS, новых правил защиты прав интеллектуальной собственности, которые были введены в том числе при поддержке Команд поддержки реформ Минфина и Гостаможслужбы, а также прoекта EU4PFM. Сейчас и таможне, и бизнесу необходимо их внедрять. Нужно обучение, просветительство, продвижение, чтобы все участники процесса не только имели права, но и знали, как ими воспользоваться", — отметил директор департамента таможенной политики Минфина Александр Москаленко.

Также в своем выступлении он обозначил процесс реформирования украинской таможни и рассказал о новейших инструменты, которые воплощаются для упрощения и достижения максимальной прозрачности таможенных процедур.

"Ускорение таможенных оформлений должно быть достигнуто за счет эффективно построенной системы, а не за счет командно-административных методов управления. По данным ЕС, пока более 80% операций перемещаются с применением разного рода упрощений. Тех упрощений, которые начали внедряться еще в 1990-х годах сложно и медленно, а сейчас переросли в комплексную систему совместных компонентов. Мы движемся к партнерским отношениям между бизнесом и таможней, которая должна базироваться на таких компонентах", — подчеркнул Александр Москаленко.

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