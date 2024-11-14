Еврокомиссия также дала положительную оценку реформам и отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша.

Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме.

"Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility. ЕК дала положительную оценку реформам и отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша. Рассчитываем на скорейшее согласование решения со стороны Совета ЕС. После этого общая сумма поддержки в пределах Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро", — подчеркнул глава правительства.

Он поблагодарил ЕС за непреклонную поддержку Украины, а также подчеркнул, что, несмотря на полномасштабную войну с Россией, Украина продолжает реформироваться и трансформироваться для сближения с Европой и полноправного членства в ЕС.

Что такое Ukraine Facility

Ukraine Facility — это программа финансовой помощи Украине от Европейского Союза на 50 млрд евро 2024-2027 гг., которая будет направлена на финансирование украинского госбюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

Напомним, ранее в ЕС приняли важное решение о финпомощи Украины. Как сообщалось в августе 2024 года, 4,2 млрд евро предоставлялось в рамках первого регулярного транша программы Ukraine Facility.

Согласно сообщению эти средства предназначены не только для поддержки макрофинансовой стабильности, но и для обеспечения функционирования государственного управления Украины.

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