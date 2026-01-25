ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

Европейские энергокомпании и банки должны поддержать энергетику Украины – гендиректор Тимченко для The Times

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко призвал европейские энергетические компании и банки поддержать украинскую энергосистему.

Европейские энергокомпании и банки должны поддержать энергетику Украины – гендиректор Тимченко для The Times

Об этом он заявил в интервью The Times.

"Генеральный директор крупнейшей частной энергетической компании Украины призвал европейские энергетические компании и банки поддержать электроэнергетическую инфраструктуру страны", - говорится в нем.

Тимченко отметил, что украинская энергосистема сейчас нуждается в оборудовании для восстановления после обстрелов.

«Нам нужно подержанное или новое оборудование для восстановления наших электростанций. Это необходимо, чтобы минимизировать дефицит генерации электроэнергии в стране, и, безусловно, нам также нужна финансовая поддержка», – подчеркнул он.

Ранее Тимченко заявлял, что в Давосе ДТЭК ищет партнеров по укреплению украинской энергосистемы.

Дата публикации
Количество просмотров
65
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie