Европейские энергокомпании и банки должны поддержать энергетику Украины – гендиректор Тимченко для The Times
Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко призвал европейские энергетические компании и банки поддержать украинскую энергосистему.
Об этом он заявил в интервью The Times.
"Генеральный директор крупнейшей частной энергетической компании Украины призвал европейские энергетические компании и банки поддержать электроэнергетическую инфраструктуру страны", - говорится в нем.
Тимченко отметил, что украинская энергосистема сейчас нуждается в оборудовании для восстановления после обстрелов.
«Нам нужно подержанное или новое оборудование для восстановления наших электростанций. Это необходимо, чтобы минимизировать дефицит генерации электроэнергии в стране, и, безусловно, нам также нужна финансовая поддержка», – подчеркнул он.
Ранее Тимченко заявлял, что в Давосе ДТЭК ищет партнеров по укреплению украинской энергосистемы.