Европейские энергокомпании и банки должны поддержать энергетику Украины – гендиректор Тимченко для The Times

Об этом он заявил в интервью The Times.

"Генеральный директор крупнейшей частной энергетической компании Украины призвал европейские энергетические компании и банки поддержать электроэнергетическую инфраструктуру страны", - говорится в нем.

Тимченко отметил, что украинская энергосистема сейчас нуждается в оборудовании для восстановления после обстрелов.

«Нам нужно подержанное или новое оборудование для восстановления наших электростанций. Это необходимо, чтобы минимизировать дефицит генерации электроэнергии в стране, и, безусловно, нам также нужна финансовая поддержка», – подчеркнул он.

Ранее Тимченко заявлял, что в Давосе ДТЭК ищет партнеров по укреплению украинской энергосистемы.