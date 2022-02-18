Европейский банк предоставит украинским городам средства на развитие общественного транспорта

Средства будут тратиться на обновление парков.
200 миллионов евро предоставит Украине Европейский банк на развитие общественного транспорта.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Средства будут тратиться на обновление парков трамваев, троллейбусов, а также на закупку вагонов метро и электробусов. Также деньги пойдут на строительство и реконструкцию трамвайных и троллейбусных линий.
Восстановят свой транспорт, по предварительной информации, 18 городов. Соглашение между ЕИБ и Украиной "Городской общественный транспорт Украины II" заключили еще в декабре 2020 года
Напомним, что США, Франция и Евросоюз одобрили экстренную макрофинансовую помощь Украине на общую сумму более 3 млрд дол.
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