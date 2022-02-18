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Европейский банк предоставит украинским городам средства на развитие общественного транспорта

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Европейский банк предоставит украинским городам средства на развитие общественного транспорта

УНИАН

Средства будут тратиться на обновление парков.

200 миллионов евро предоставит Украине Европейский банк на развитие общественного транспорта.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Средства будут тратиться на обновление парков трамваев, троллейбусов, а также на закупку вагонов метро и электробусов. Также деньги пойдут на строительство и реконструкцию трамвайных и троллейбусных линий.

Восстановят свой транспорт, по предварительной информации, 18 городов. Соглашение между ЕИБ и Украиной "Городской общественный транспорт Украины II" заключили еще в декабре 2020 года

Напомним, что США, Франция и Евросоюз одобрили экстренную макрофинансовую помощь Украине на общую сумму более 3 млрд дол.

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