Страны ЕС обязаны покупать по новому механизму 13,5 млрд кубометров газа для заполнения хранилищ в 2023 году.

Министры энергетики стран Европейского союза на заседании 24 ноября в Брюсселе согласились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.

Об этом идет речь в заявлении Еврокомиссии по итогам встречи министров.

Объем совместных закупок в следующем году должен составить не менее 15% объема газохранилищ стран-членов – 13,5 млрд кубометров. Чиновники считают, что европейские страны будут закупать газ на международном рынке и откажутся от поставок голубого топлива из России.

"Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок", — отметили чиновники.

Новые меры, как отметили в Еврокомиссии, повысят солидарность стран при чрезвычайной ситуации и дефиците газа, а также ограничат волатильность цен на энергоресурсы.

ЕС наймет посредника для расчета совокупного спроса и поиска газовых предложений на мировых рынках. Страны-члены ЕС обязут компании использовать услуги посредника, чтобы довести объем закупаемого газа до 15% от их обязательств по заполнению газохранилищ.

Второй этап предусматривает право компаний покупать газ через платформу индивидуально или совместно у изготовителей или поставщиков газа, пояснила комиссия.

Отметим, что, по данным Bloomberg, поставки российского сжиженного газа в октябре этого года приблизились к рекордному объему. Экспорт сырья вырос на 1,1% в годовом исчислении — до 2,9 млн тонн.

Накануне еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что Европейский Союз полностью заменил весь дефицит российского газа сжиженным природным газом (СПГ) и газом из других источников.

Из-за войны России против Украины государство-агрессор навсегда потеряло статус ведущего энергетического государства.

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