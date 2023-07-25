Евросоюз может экспортировать почти всю украинскую сельхозпродукцию — еврокомиссар Войцеховский

"Коридоры солидарности" включают в себя экспорт баржами, железной дорогой и автомобильным транспортом.

СтраныЕвропейского союза готовы экспортировать практически всю украинскую сельхозпродукцию из-за специальных "коридоров солидарности".

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Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, передает Sky News.

"Мы готовы экспортировать почти все. Это около 4 миллионов тонн в месяц масличных и зерновых культур, и мы добились этого объема в ноябре прошлого года", — отметил Войцеховский.

Он заявил, что еще до того, как Россия приняла решение выйти из "зернового соглашения", страны Евросоюза экспортировали через "коридоры солидарности" примерно 60% сельхозпродукции, и только 40% зерна экспортировалось по Черному морю.

В издании сообщили, что "коридоры солидарности" включают в себя экспорт баржами, железной дорогой и автомобильным транспортом.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет возобновить экспорт своего зерна на мировой рынок через Черное море после того, как получит от стран Запада истребители F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что для высшего военно-политического руководства РФ россияне подготовили закрытый итоговый "Доклад", в котором говорится о технологиях, применявшихся для препятствования реализации работы "зернового коридора" и в итоге приведших к окончательному разрыву соглашения.

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