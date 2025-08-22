- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 2 мин
Евросоюз оказал весомую поддержку Украине перед Днем независимости
Выделение более 4 млрд евро помощи Украине является свидетельством твердой приверженности ЕС.
Европейский Союз объявил, что в канун 34-й годовщины независимости Украины выделил нашему государству 4,05 млрд евро помощи — эта сумма включает 3,05 млрд евро через механизм Ukraine Facility и 1 млрд евро макрофинансовой поддержки.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии 22 августа.
«В канун 34-й годовщины независимости Украины, которая будет отмечаться 24 августа, ЕС предоставил очередной мощный сигнал неизменной поддержки, перечислив стране 4,05 млрд евро. Из них 3,05 млрд евро — в пределах Ukraine Facility и 1 млрд евро — из-за исключительной макрофинансовой помощи (MFA) Европейской комиссии», — говорится в сообщении комиссии.
«В день, когда Украина отмечает 34-ю годовщину независимости, ЕС посылает четкий сигнал: наша солидарность с Украиной непоколебима. Сегодняшнее выделение более 4 млрд евро является свидетельством нашей твердой привязанности. Это новое финансирование подчеркивает нашу преданность не только восстановлению Украины, но и будущему как суверенной и демократической страны. Ведь когда Украина сильнее, сильнее и Европа», — прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года ЕС и его государства-члены мобилизовали 168,9 млрд евро гуманитарной, финансовой и военной помощи для Украины и ее граждан, передает «Европейская правда».
В частности, в пятницу Еврокомиссия совершила четвертый регулярный платеж в размере более 3,05 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Напомним, это 4-й транш в рамках Ukraine Facility, который более чем на миллиард евро меньше, чем планировалось, потому что Киев не провел все обещанные реформы ЕС.
В то же время, в ЕК подчеркнули, что эта выплата осуществлена на фоне прогресса Украины в реформах, необходимых для вступления в ЕС, в частности — восстановление независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, принятого Верховной Радой 31 июля.
«Обеспечение автономии этих двух институтов является краеугольным камнем антикоррупционной архитектуры Украины и ее европейского пути», — подчеркнули в ЕК.
Кроме того, Еврокомиссия перечислила Украине седьмую часть своего исключительного макрофинансового кредита (MFA) в размере 1 млрд евро.
Что предшествовало
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12414. Его отдельные положения ликвидируют независимость НАБУ и САП.
Из-за массовых протестов против принятого закона президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта о работе НАБУ и САП.
В четверг, 31 июля, Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта №13533 о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.