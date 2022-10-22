Евросоюз предоставит Украине 18 миллиардов евро: Стефанишина рассказала, куда направят эти средства

Ежемесячно Украина будет получать от Евросоюза по полтора миллиарда.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Евросоюз предоставит Украине 18 миллиардов евро помощи, и это – результат более чем полугодовых переговоров.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Это результат более чем полугодовых переговоров. Эти средства будут направляться в государственный бюджет Украины для поддержания существования государства, покрытия недостаточного бюджета: это и социальные, и медицинские, и пенсионные выплаты. Все, что необходимо для финансовой стабильности государства и выполнения государством базовых функций", – говорит она.

По словам Стефанишиной, часть средств будет направлена на энергетику Украины.

"Мы рассчитываем, что часть этих средств на ежемесячной основе будет направлена на восстановление государства, ликвидацию повреждений, вызванных ракетными обстрелами РФ, в том числе энергетической инфраструктуры. До конца года совместно со странами ЕС мы обеспечим всем необходимым наши энергетические компании", – сказала министерша.

Также она рассказала, что цели направленных средств были определены заранее.

"В момент, когда такое решение принимается есть полное понимание механизмов, статей и расходов, на которые эти деньги будут направлены. Расчет суммы осуществлялся исходя из потребностей украинского правительства. Освоение этих средств уже будет осуществляться для заранее направленных обозначенных целей", — пояснила Стефанишина. .

Также Стефанишин рассказала, что Европа предоставила эти средства в кредит, однако по низкой кредитной ставке.

"Это не безвозвратная помощь. Это программа макрофинансовой помощи, в рамках которой Европейская Комиссия выступает гарантом этих средств. Эти средства являются кредитными, но кредитная ставка очень низкая, я бы даже сказала символическая", — сказала она.

Помощь от ЕС

17 октября в Европейский Союз одобрил выделение еще одного транша Украине стоимостью 500 миллионов евро на закупку оружия. Эта помощь предусматривает выделение 490 миллионов евро на оружие и еще 10 млн евро для покрытия расходов на обеспечение технического обслуживания и ремонта техники, уже ранее переданной Украине.

На следующий день премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в Украину поступило 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд. евро.