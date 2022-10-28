Евросоюз заморозил российские активы на сумму свыше 17 млрд евро

Европейский союз заморозил российские активы в 17,5 млрд евро. В частности, речь идет об активах 1350 человек и организаций, состоящих в списках санкций ЕС.

Спикер Еврокомиссии Кристиан Уиганд заявил, что Европейский Союз уже заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд евро.

Об этом сообщил австрийский общественный вещатель ORF.

"Мы достигли значительного прогресса – начиная с около 6,7 млрд евро в апреле, по состоянию на сегодняшний день мы достигли 17,5 млрд евро", — сказал он.

По его словам, речь идет об активах 1350 человек и организаций, состоящих в санкционных списках ЕС. Счета, недвижимость и яхты отслеживаются и замораживаются государствами-членами ЕС.

Большую часть этой суммы заморозили семь стран ЕС: Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия.

Ранее стало известно, что правительство Люксембурга приняло решение заморозить российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро.

Санкции действуют не так, как следует| Алексашенко

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