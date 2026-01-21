Евросоюз заморозит соглашение с США из-за угроз Трампа

США и Евросоюз / © Getty Images

В ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы к странам, которые встали на защиту Гренландии, Европейский Союз принял решение о бессрочном замораживании торгового соглашения с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники среди европейских депутатов.

Соглашение между ЕС и США было заключено прошлым летом после периода торговой напряженности, но оно нуждалось в формальной ратификации Европейским парламентом.

По информации издания, в среду, 21 января, ведущие депутаты Европарламента провели встречу и приняли решение приостановить процесс.

В результате голосование, запланированное на следующей неделе в Комитете по международной торговле, было официально отложено на неопределенный срок.

Как утверждают источники издания, последние угрозы Трампа относительно новых тарифов европейские парламентарии расценили как нарушение достигнутых договоренностей, которые уже предусматривали введение 15-процентных американских пошлин на европейские товары в обмен на снижение ЕС собственных тарифов на промышленный импорт из США до нуля.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты с 1 февраля введут 10-процентные тарифы для нескольких европейских стран, которые стали на сторону Гренландии, а с 1 июня они вырастут до 25%.

«Эти таможенные пошлины будут подлежащими уплате до момента заключения соглашения о полном и абсолютном приобретении Гренландии», — добавил он.

В среду, 21 января, после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что достиг принципиальных договоренностей по использованию Гренландии и Арктики, и отказался от введения пошлин, которыми угрожал ранее.