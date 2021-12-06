Евровалюта станет другой: банкноты изменят свой внешний вид

Разработка нового дизайна бумажных евро должна завершиться до 2024 года.

Европейский центральный банк намерен до 2024 года завершить процесс консультаций с гражданами по поводу нового дизайна банкнот евро.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 6 декабря, прессрелизе ЕЦБ.

"Через 20 лет пора пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более подходящими для европейцев любого возраста и происхождения", — цитируют в сообщении президента ЕЦБ Кристин Лагард.

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Предварительно ЕЦБ проведет консультации с европейскими гражданами — специальные фокус-группы будут собирать мнения людей со всей еврозоны о возможных темах для будущих банкнот евро.

Современный дизайн банкнот евро основан на теме "эпох и стилей", представленной окнами, дверными проемами и мостами.

Краткий список новых тем должна выбрать специальная консультативная группа, в которую войдут по одному эксперту каждой страны еврозоны. Они представляют разные отрасли — историю, естественные и социальные науки, изобразительное искусство и технологии.

"Банкноты евро никуда не денутся. Они являются ощутимым и видимым символом того, что мы вместе в Европе, особенно во времена кризиса, и на них по-прежнему большой спрос”, — подчеркнула в сообщении Кристин Лагард.

Напомним, Национальный банк Украины выпустил памятные банкноты номиналом в 20 и 200 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины. Единственным их отличием стала нанесенная на лицевой стороне айдентика к празднованию 30-летия Независимости Украины.

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