Ежегодно украинцы зря тратят в аптеке 35 миллиардов гривен — Радуцкий

Власти предлагают предотвратить лишние затраты, введя систему фармацевтического страхования.

Ежегодно украинцы зря тратят в аптеке 35 миллиардов гривен. Потому что покупают необоснованные и неэффективные препараты, заявил глава парламентского комитета Михаил Радуцкий.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 1 декабря.

Отмечается, что поэтому в Украине предлагают ввести массовое фармацевтическое страхование. Такая новейшая система поможет предотвратить лишние расходы граждан на лекарства. Также планируется постепенно запустить систему электронного рецепта для более широкого перечня препаратов, а не только для антибиотиков. Также появятся е-протоколы лечения и реестр лекарственных средств.

Напомним, с 1 октября в Украине начали выдавать электронные больничные – один из важнейших шагов к режиму без бумаг в сфере здравоохранения, который помогает снизить нагрузку на врачей и упростить получение страховых выплат для пациентов. Чтобы открыть больничный, пациент должен посетить семейного врача, а вот закрыть его можно автоматически онлайн.