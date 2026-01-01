Ежегодное вознаграждение военным: Свириденко объяснила позицию правительства

Свириденко ответила на петицию о дополнительном вознаграждении для военных

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что введение ежегодного прогрессивного вознаграждения за каждый год участия в войне требует привлечения значительного дополнительного финансового ресурса.

Об этом говорится в ответе на электронную петицию.

По словам Свириденко, правительство осознает важность усиления мотивационных факторов для прохождения военной службы и рассматривает этот вопрос как один из приоритетных. В то же время реализация предлагаемой в петиции модели нуждается в комплексном подходе с учетом финансовых возможностей государства.

«Правительство отдает себе отчет в необходимости улучшения мотивационных факторов для прохождения гражданами Украины военной службы. При этом этот вопрос является одной из приоритетных задач его деятельности», — отметила Свириденко.

Премьер напомнила, что Министерство обороны уже ввело дорожную карту новой контрактной модели военной службы с повышенными мотивационными условиями. Она предусматривает увеличение денежного довольствия для военнослужащих, заключающих новые контракты, а правительство сейчас работает над ее законодательным урегулированием.

Также в ответе говорится о системе государственных знаков отличия. В частности, для награждения военных за храбрость и героизм уже введен знак Президента Украины «Крест боевых заслуг». Лица, награжденные ею, имеют статус имеющих особые заслуги перед родиной и получают ежемесячную денежную выплату. В 2025-м ее размер составляет 12 тыс. грн.

Военнослужащим, непосредственно участвующим в боевых действиях, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 до 100 тыс. грн.

Свириденко также подчеркнула, что правительство поддерживает идею справедливой оценки вклада каждого защитника и защитницы Украины, однако дальнейшие решения будут приниматься с учетом приоритетов сектора безопасности и обороны и реальных возможностей бюджета.

