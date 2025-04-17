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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Фальшивые деньги в Украине: какие купюры подделывают чаще всего и как их обнаружить

В обращении все еще есть старые купюры, которые легко подделать. Как распознать фальшивку — советы эксперта «Лиги банков Украины».

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
500 гривен

500 гривен / © УНИАН

В Украине чаще всего в 2024 году подделывали купюры 500 и 200 грн. Как отличить фальшивые деньги, — объяснила глава правления «Лиги банков Украины» Елена Коробкова.

Об этом она рассказала в эфире «Киев24».

«На самом деле какой-то эпидемии подделок нет. Но по данным, например, за 2024 год, чаще всего подделывали купюры 500 и 200. И они составляли 78% и 18% соответственно от общего количества изъятых купюр. То есть на один миллион настоящих банкнот приходится от 4 до 6 подделок», — сообщила эксперт.

Она отметила, что купюры 500 и 200 гривен подделывают чаще всего из-за их популярности в обращении и того, что их проще подделать.

«Если мы говорим о купюрах номиналом до 2015 года — их проще подделать, и они еще у нас в обращении. Купюры, которые после 2015 года используются и печатаются, значительно улучшены защитные элементы», — рассказала Коробкова.

Она обратила внимание, что с развитием и улучшением качества принтеров повышается проблема, что могут на них печатать и поддельные купюры.

По словам эксперта, чтобы выявить возможную подделку, обязательно нужно обращать внимание на качество купюры: оригинал должен иметь рельеф.

«Какой бы ни был принтер, ты рельеф там не сделаешь», — сказала Коробкова.

Она добавила, что нужно просто быть внимательным и проверять купюры на стихийных рынках или на разных торговых точках. Также следует избегать нелицензированных обменников.

А еще эксперт сообщила, что появились мошенники, которые обменивают фальшивые деньги за оригинальные всего за 40% от стоимости.

Напомним, в 2024 году в Украине массово распространяли фальшивые доллары. Мошенники даже открывали обменники, внешне похожие на обычные пункты обмена, но на самом деле распространяли только фальшивую валюту.

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Дата публикации
Количество просмотров
50
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