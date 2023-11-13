«Фармак» начал экспортировать лекарства в Южно-Африканскую Республику

Фармацевтическая компания «Фармак» впервые провела экспорт собственного лекарственного препарата в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) в конце августа, а уже осенью стартовали продажи.

Лекарственное средство предназначено для местного лечения бактериального конъюнктивита.

Рынок ЮАР – один из наиболее высоко регулируемых в Африке, поэтому процедуры регистрации лекарственных средств достаточно длинные: «Фармак» проходил этот путь 3,5 года. При этом такой результат можно считать сверхбыстрым, ведь процесс обычно занимает до пяти лет.

ЮАР стала 11-й страной Африки и 60-й в мире, в которую «Фармак» экспортирует свою продукцию.

В рамках глобальной стратегии трансформации в международную компанию Фармак также продолжает укреплять свои позиции на рынке ЕС. Так, предприятие недавно приобрело маркетинговые фармацевтические компании в Чехии и Словакии и продолжает строительство собственного завода в Испании.