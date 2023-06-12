«Фармак» увеличил продажи лекарств в Польше на 60%

Крупнейший производитель и один из крупнейших экспортеров лекарственных средств Украины, компания «Фармак», расширила продуктовый портфель и за 2022 год увеличила продажи в Польше на 60%.

Компания вошла в списки польской программы реимбурсации (аналог украинской государственной программы «Доступные лекарства») с лекарственными средствами в сегментах диабетологии, аллергологии и ревматологии. Также усилило присутствие собственных безрецептурных лекарственных средств в аптечных сетях Польши.

В 2016 году «Фармак» открыл представительство в Польше, приобретя локальную компанию «Норд Фарм». С момента приобретения "Норд Фарм", украинский фармпроизводитель дополняет существующий портфель в Польше собственными лекарственными средствами. В настоящее время в его число входят более 15 лекарственных препаратов: от простуды, боли, аллергии, при сахарном диабете, для нормализации пищеварения, а также диагностики.

«За последний год мы добились хороших показателей в странах ЕС, а уже в 2024 году готовимся открыть новое производство в Барселоне. Пока работаем над тем, чтобы евроинтеграция Украины динамично происходила и в сфере фармацевтики, ведь для этого у нас есть соответствующий потенциал, производственные мощности и опыт», — отмечает исполнительный директор компании «Фармак» Владимир Костюк.

Возможности активного экспорта фармацевтическому предприятию обеспечивает наличие GMP сертификации ЕС, то есть подтверждение соответствия производственных мощностей и лабораторного комплекса Фармак стандартам изготовления лекарств в Европейском Союзе. В среднем за год компания успешно проходит до 20 национальных и зарубежных проверок.

Продукция «Фармак» экспортируется более чем в 50 стран мира, среди них: Франция, Швейцария, Германия, Великобритания, Мексика, Австралия, Гонгонг, Вьетнам, ОАЭ и другие.

*лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении (по данным Proxima Research по состоянию на май 2023 года).