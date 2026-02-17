Фармацевт или ChatGPT: кому больше доверяют украинцы при выборе лекарства — результаты исследования

Реклама

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования информационного агентства Hronikers и исследовательской компании Active Group .

Самолечение стало нормой

Согласно данным опроса, 44,4% украинцев регулярно покупают безрецептурные препараты, еще 34,8% делают это периодически. Таким образом, 79,2% граждан время от времени или постоянно самостоятельно принимают решение о медикаментозном лечении без прямого назначения врача.

Это свидетельствует о том, что самолечение в Украине стало социально приемлемой и распространенной практикой.

Реклама

Украинские или импортные лекарства: четкого фаворита нет

В случае одинакового действующего вещества и цены 47,7% респондентов готовы выбрать препараты украинского производства, тогда как 42% предпочитают иностранные. Разница не критическая, что свидетельствует о прагматичном подходе: для большинства важнее остаются эффективность и качество, а не страна происхождения лекарств.

Опыт и совет врача важнее рекламы

Абсолютное большинство опрошенных (82%) покупают препараты, которые уже использовали ранее. Это говорит об осторожности и привычке опираться на собственный опыт.

В то же время, 53,8% украинцев консультируются с врачом перед покупкой безрецептурных средств, около трети учитывают рекомендации фармацевта или ориентируются на цену.

Вместо этого бренд и реклама почти не влияют на решения: только 2,4% и 1,8% соответственно назвали эти факторы определяющими.

Реклама

Обращаются ли украинцы в ChatGPT

Опыт использования искусственного интеллекта для получения информации о лекарствах имеют 37,7% опрошенных, еще 13,1% планируют использовать такие инструменты. В то же время, 44,4% не пользовались ИИ в этом контексте и не планируют этого делать.

Однако даже среди тех, кто обращается к алгоритмам, их влияние на окончательный выбор остается ограниченным:

* 46,8% отметили, что ответы ИИ не влияют на их решение;

* 17,5% оценивают это влияние как слабое;

Реклама

* только 26,1% говорят об умеренном или сильном влиянии.

Готовы ли украинцы заменить врачей алгоритмами

Для предварительного определения возможного диагноза искусственный интеллект использовали 24,7% респондентов. Однако 58,6% не имеют такого опыта и не планируют его приобретать.

Большинство украинцев – 68,3% – убеждены, что искусственный интеллект не может полноценно заменить врача. Даже среди тех, кто допускает такую возможность, преобладает мнение о частичной или отложенной во времени трансформации системы здравоохранения, а не быстрой и полной замене медиков алгоритмами.

Что это значит

Полученные данные говорят: украинцы активно пользуются безрецептурными препаратами и доверяют собственному опыту, однако не отказываются от роли врача как ключевого авторитета в вопросах здоровья. Искусственный интеллект постепенно интегрируется в медицинскую сферу, однако выполняет вспомогательную функцию.

Реклама

Методология: исследование проведено компанией Active Group совместно с информационным агентством Hronikers с использованием онлайн-панели SunFlower Sociology. Опрошены 800 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и регионам Украины. Полевой этап – 31 января 2026 года. Теоретическая погрешность не превышает 3,5% при доверительной вероятности 0,95.