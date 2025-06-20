Фармацевтический рынок поддержал компромиссный проект постановления, призванный снизить цены на лекарства

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Как отмечают подписанты, этот порядок является важным и своевременным шагом на выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев" в части обеспечения эффективного системного диалога с участниками фармацевтического рынка.

Среди подписантов Декларации – ключевые игроки рынка: ПАО «Фармак», ЧАО «Киевский витаминный завод», АО «Лекхим», Корпорация «Артериум», AIPM Ukraine (Ассоциация представителей международных фармпроизводителей), сети аптек «Аптека Доброго дня», «АНЦ», «А1 дистрибьюторы "БАДМ" и "Оптима-Фарм".

Участники рынка отмечают, что предложенная редакция постановления, обнародованная Минздравом для общественного обсуждения 28 марта 2025, была согласована между фармацевтическими ассоциациями, профильными министерствами, Антимонопольным комитетом, Государственной налоговой службой и другими органами.

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В Декларации подчеркивается, что принятие постановления в компромиссной редакции позволит сохранить конкуренцию, обеспечить предполагаемые условия для бизнеса и предотвратить риски платежного дефолта в цепях поставок. Подписанты выражают готовность к открытому диалогу с государством и поддержке дальнейшего совершенствования регуляторной политики.

Отдельным компонентом проекта постановления является введение четких правил предоставления маркетинговых, информационных и промо услуг в сфере реализации лекарственных средств. Документ предусматривает ограничение дохода от таких услуг на уровне не более 10% общего объема реализации лекарственных средств (без НДС), что должно повысить прозрачность финансовых отношений между аптеками, дистрибьюторами и производителями.

Напомним, решение о снижении цен на лекарства было инициировано президентом Владимиром Зеленским и утверждено СНБО 1 марта 2025 года. По этому решению, производители лекарств должны были снизить стоимость препаратов для украинцев, однако заметного снижения цен так и не произошло.