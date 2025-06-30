Фармацевтический рынок ждет оперативных действий Минздрава после четырех месяцев обсуждений, – депутат

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«После четырех месяцев непростых переговоров мы, наконец, получили компромиссный вариант проекта Постановления по регулированию маркетинговых договоров, который обсуждался всеми участниками рынка — производителями, дистрибьюторами, аптечными сетями, пациентскими организациями. Эта модель позволяет выполнить главную цель — обеспечить справедливую цену на лекарства для пациента и позволить рынку функционировать в это тяжелое для всех время», — подчеркнула Дмитриева.

По ее словам, Министерство здравоохранения должно в оперативном порядке подготовить соответствующее постановление и уже на этой неделе вынести его на рассмотрение Кабинета Министров.

«Мы не можем больше медлить. Пока на рынке нет реальной конкуренции, а вместо нее действуют административные и непрозрачные ограничения, пациент не получает справедливую цену. Это нужно менять сейчас», - заявила депутат.

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Дмитриева напомнила, что неоднократно критиковала правительство за внедрение фрагментарных решений без системного анализа, в частности, без выполнения требований решения СНБО №69/2025 относительно предварительного анализа структуры ценообразования совместно с Антимонопольным комитетом.

«До сегодняшнего дня такого анализа не проведено, а регуляторные шаги уже внедрены. Это противоречит логике реформирования и создает риск для рынка и пациентов», — отметила она.

Депутат также подчеркнула, что механизм формирования цен на лекарства — многоуровневый, и попытки возложить ответственность только на одну из сторон цепи снабжения ошибочны.

«Лишь комплексная ответственность всех – производителей, дистрибьюторов, аптек – позволит сформировать справедливую модель. Иначе реформы останутся формальностью без эффекта», — резюмировала Дмитриева.

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