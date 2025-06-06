Фармрынок нуждается в прозрачном регулировании после трех месяцев неопределенности, - эксперт

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога Кирилла Сазонова.

"Три месяца разговоров - и никакого решения. Отсутствие четких правил на фармрынке вредит доступности лекарств", - отметил Сазонов в своем сообщении в соцсетях.

По его словам, после введения решения СНБО о запрещении маркетинговых договоров ожидалось снижение цен на лекарства, однако на практике цены выросли.

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"Аптеки работают в минус, производители сохраняют доходы, пациенты – в отчаянии", – подчеркнул он.

Политолог также подчеркнул, что в настоящее время все ограничения на рынке касаются только аптек, в то время как основная часть формирования стоимости лекарственных средств – примерно 72% – приходится на производителей.

"Это не реформа, это схема", - прокомментировал Сазонов ситуацию, отметив, что реакция государства выглядит как попытка найти виновных среди аптек, а крупные фармпроизводители остаются без внимания.

По мнению эксперта, дальнейшее промедление с правительственным решением лишь усугубляет дестабилизацию на рынке.

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"Если все уже решено – тогда жди очередного ценового цунами. А если нет – пора прекращать мутить воду и принимать решения. Публично. Прозрачно. Для всех", – резюмировал Сазонов.

В чем суть проблемы

Введенный с 1 марта запрет на маркетинговые договоры между производителями лекарственных средств и аптечными сетями не снизил цены на лекарства, а наоборот создал дополнительные финансовые риски для аптечного сектора.

Напомним, соответствующее решение было принято СНБО в феврале 2025 с целью борьбы с непрозрачными наценками на лекарства.