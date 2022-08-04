Favbet Foundation организовал учебный процесс для детей и взрослых переселенцев из Украины в Хорватии

Favbet Foundation организовал учебный процесс для детей и взрослых переселенцев в Загребе (Хорватия), где проходят бесплатные курсы разных направлений, говорится в сообщении Фонда.

Каждый день – с понедельника по пятницу – дети могут учиться, изучать хорватский и английский языки. Есть уроки музыки, биологии, физики, занятия по музыкальной и арт-терапии. В Центре поддержки для переселенцев из Украины можно получить помощь юриста.

«Я и мой ребенок здесь, в Центре, получаем знания, поддержку и просто хорошее настроение. Дочери здесь интересно – у нее есть друзья, классные занятия, она любит учителей, которые здесь преподают. Это очень важно. До этого ей было очень грустно. Да, у нее было несколько друзей из Хорватии, но хочется общаться свободно, на родном языке», – говорит Ксения из Одессы.

Кроме учебного процесса, Центр в Загребе помогает украинским семьям найти новых друзей, получить ценную информацию о проживании. Здесь люди получают психологическую поддержку. Также в Центре можно получить и гуманитарную помощь.

«Это прекрасное место для общения и обучения. Я здесь за три дня узнала много нового для жизни в Загребе, хотя в Хорватии живу уже почти 4 месяца», – делится впечатлениями Юля из Киева.

Также в Центре организована детская комнатка для самых молодых. Таким образом, родители могут спокойно посещать занятия, пока их дети развлекаются в детской комнате.

Мы с удовольствием наблюдаем, как дети и взрослые тесно подружились между собой. Одна из наших целей – дать людям понять, что они не одни и поддержка всегда будет», – рассказывают в Favbet Foundation.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Как ранее сообщали медиа, в настоящее время 95% проектов Фонда ориентированы на помощь стране и армии.

Favbet открыл Центр адаптации для переселенцев из Украины в Загребе еще в первые недели войны для оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи украинцам.