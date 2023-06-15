FAVBET и Министерство молодежи и спорта подписали меморандум о поддержке добропорядочности в спорте

Компания FAVBET и Министерство молодежи и спорта Украины подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Национальной платформы добропорядочности спорта.

Совместные усилия стороны направят на противодействие договорным матчам и коррупции в украинском спорте.

Согласно тексту меморандума, FAVBET и Минмолодьспорта вместе будут работать над защитой целостности спорта и спортивной этики в Украине.

Речь идет об обмене информацией о подозрительных результатах или действиях во время спортивных соревнований, выработке механизмов противодействия коррупционным проявлениям, а также работе над улучшением соответствующего законодательства.

Также планируются мероприятия для спортивного сообщества — обучающие тренинги и семинары для спортсменов и тренеров, информационные и промокампании по предотвращению нарушений добродетели в украинском спорте.

Речь идет об обмене информацией о подозрительных результатах или действиях во время спортивных соревнований, выработке механизмов противодействия коррупционным проявлениям, а также работе над улучшением соответствующего законодательства.

Также планируются мероприятия для спортивного сообщества — обучающие тренинги и семинары для спортсменов и тренеров, информационные и промокампании по предотвращению нарушений добропорядочности в украинском спорте.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.