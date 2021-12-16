Федоров рассказал, когда украинцы начнут получать тысячу за вакцинацию

Предварительно средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "тысячу за вакцинацию" украинцы смогут получить уже с 20-21 декабря.

Об этом Фёдоров сообщил в интервью BBC News. Украина.

Министр отметил, что перед выплатой нужно решить многие вопросы с документами.

"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря", — сообщил Федоров.

По словам главы Минцифры, в поступающих украинцам уведомлениях от Министерства предупреждают, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. Несмотря на это, Федоров надеется, что это произойдет раньше.

Напомним, чтобы получить тысячу гривен за вакцинацию до конца этого года необходимо успеть подать соответствующую заявку до 29 декабря.

Деньги будут поступать на специальные банковские карты в "Действии". Рассчитаться этими деньгами украинцы смогут на предприятиях, отвечающих определенным МСС-кодам. Платить комиссию за обслуживание карты не нужно. Кроме того, планируется открытие 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию.

Полностью привитые украинцы после 19 декабря смогут получить "тысячу за вакцинацию"

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