Фермерам обещают компенсацию за потерю урожая: правительство приняло решение

Речь идет о потере части посевов озимых или зерновых культур.

Правительство приняло решение о поддержке небольших фермерских хозяйств: потерял урожай — получаешь государственную компенсацию.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Фермеры, которые из-за засухи потеряли значительную часть посевов озимых или зерновых культур, получат более 4,5 тыс. грн за гектар. Программа распространяется на хозяйства, которые обрабатывают до 50 гектаров земли.

Также правительством установлен механизм предоставления бюджетной субсидии производителям гречихи. До 5 тыс. грн за гектар получат фермеры. Впрочем, это произойдет при условии, что обрабатывают не более 300 гектаров.

Как сообщалось, Кабинет министров поддержал удешевление кредита для покупки земли сельхозназначения за счет расширения программы государственных гарантий кредитов, предоставляемых бизнеса. Льготные условия будут распространяться только на мелких и средних аграриев, которые уже работают на земле и имеют в пользовании не более 500 гектаров. Заем будет предоставляться на срок до 10 лет, а гарантии от государства позволяют существенно снизить ставку по кредиту, который предоставляет банк.

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