Фермеры приостанавливают продажу урожая: почему цены на популярный овощ пошли вверх

Что происходит на украинских рынках / © Associated Press

В Украине фиксируется рост цен на качественные овощи, в частности, морковь, после длительной стабилизации.

По данным аналитиков EastFruit, только за первые дни на этой неделе отпускные цены на продукцию выросли в среднем на 12%.

Сегодня производители готовы отгружать морковь по 7–13 грн/кг в зависимости от качества и объемов партии. Активизация торговли в сегменте стимулирует удорожание, однако большинство хозяйств воздерживаются от массовых продаж, ожидая дальнейшего роста цен.

Основные объемы урожая заложены на хранение, а на рынок поступают преимущественно остатки.

Несмотря на повышение стоимости, цены все еще остаются на 50–55% ниже, чем в прошлом.

Эксперты считают, что нынешняя тенденция может оказаться краткосрочной: если подорожание будет продолжаться, фермеры начнут активнее распродавать запасы, что увеличит предложение и может снова снизить цены.

Напомним, именно в ноябре благоприятные дни для того, чтобы квасить капусту. Морковь же к ней нужна для цвета и легкой сладости, но ее избыток делает капусту мягкой.

Ранее уже говорилось о том, как сохранить капусту свежей в подвале, погребе, квартире.