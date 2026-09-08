Фермеры вынуждены отдавать за бесценок: цена на популярный овощ в Украине резко обвалилась

В Украине снова подешевела морковь

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В Украине наблюдается стремительное падение цен на морковь. Украинские аграрии обеспокоены негативными тенденциями на рынке, поскольку стоимость моркови проседает третью неделю подряд. Какие сейчас цены на морковь — делимся дальше.

Об этом сообщает EastFruit.

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Три недели подряд в Украине дешевеет морковь: причина

По информации аналитиков проекта EastFruit, среди украинцев сейчас крайне низкий спрос на и без того дешевую морковь.

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В то же время, фермеры вынуждены срочно сбывать значительные объемы урожая средних сортов, которые совсем не пригодны для длительного хранения.

Чтобы продать быстрее, фермеры вынуждены снижать цену еще больше. Сейчас ориентировочный диапазон оптовых цен на морковь упал до 12–18 грн/кг.

Аграрии объясняют, что на протяжении последних недель рынок буквально переполнен морковью. Оптовая покупка тоже проседает, ведь оптовики также требуют больших скидок, аргументируя свои претензии именно чрезмерным объемом предложения.

Со всем тем текущая средняя стоимость моркови в украинских хозяйствах все еще превышает уровень прошлого года примерно на 46%. Производители пока не видят предпосылок для стабилизации или улучшения рыночного положения.

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Избыток моркови в Украине сохраняется, поэтому цена еще долго будет низкой.

Осенью может резко подорожать молочка

Напомним, осенью в Украине ожидается существенный рост цен на молочную продукцию — по оценкам Ассоциации производителей молока, отдельные товары могут подорожать на 20-25%.

Главными причинами являются перебои в цепях поставок, рост затрат на производство и переработку, более дорогая логистика, а также российские удары по распределительным центрам торговых сетей. Сети будут пытаться компенсировать собственные убытки и дополнительные расходы на средства потребителей, хотя спрос и без того слабый из-за выезда населения и снижения покупательной способности.

По состоянию на конец августа средняя стоимость молока в пленке составила 50,55 грн/кг, в бутылке — 68,44 грн/кг. Цена 15% сметаны достигала 195,32 грн/кг, питьевого йогурта — 130,75 грн/кг, а 9% кисломолочного сыра — около 292 грн/кг. Средняя стоимость сливочного масла 72,5–73% составила 591,45 грн/кг без перспектив удешевления, тогда как сыры стоили от 615 до 748 грн/кг.

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