Ferrexpo в ТОП-5 украинских компаний, которые оказали больше помощи в течение года войны

Крупнейший экспортер высококачественных железорудных окатков в Украине Ferrexpo, за год полномасштабного вторжения помог ВСУ и пострадавшим от войны на общую сумму почти в 700 млн гривен.

Об этом сообщает LIGA.net .

Как отмечает издание, в пятерку бизнесов, наиболее инвестировавших в нужды армии и гуманитарную помощь, вошли промышленные и агропромышленные гиганты: SCM, Kernel, МХП, Ferrexpo и Group DF.

Ferrexpo, на своей странице в Facebook, рассказывает, как с первых дней войны компания создала гуманитарный фонд. Благодаря его работе удалось облегчить доставку гуманитарных грузов из Европы, закупать продукты питания, медицинское оборудование и лекарства, приобрести бронированные автомобили скорой помощи передовой, авто для больниц центральной Украины и т.д.

Также компания обеспечивает жильем, едой, работой и уходом вынужденно перемещенных лиц. В настоящее время помощь получили более 2000 человек.

Кроме того, более 600 работников предприятия защищают страну в рядах ВСУ. В пресс-службе Ferrexpo отмечают, что все военные, являющиеся сотрудниками компании, получают необходимое обеспечение.