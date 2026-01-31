ТСН в социальных сетях

Фейк о "отмене пенсий": кому на самом деле заморозили выплаты и как их восстановить

Информация о том, что в Украине прекратили выплату пенсий для 1,3 миллиона граждан, не соответствует действительности. В Министерстве социальной политики назвали реальную цифру и объяснили, что делать тем, кто не прошел идентификацию в срок.

Пенсионерка

Замороженные пенсии можно восстановить несколькими способами

Министерство социальной политики Украины официально опровергло распространенную в медиа информацию о массовом лишении выплат более миллиона пенсионеров, не успевших вовремя пройти идентификацию.

Об этом говорится в разъяснении в Telegram-канале ведомства.

По официальным данным министерства, по состоянию на 1 января 2026 года выплаты были временно приостановлены для 337 тысяч пенсионеров .

Почему остановили выплаты

В Минсоцполитики пояснили, что блокирование средств коснулось тех граждан, которые:

  1. Не прошла обязательная физическая идентификация до 31 декабря 2025 года.

  2. Не сообщили ПФУ о том, что они не получают пенсию от Российской Федерации (это касается лиц, проживающих или проживающих на оккупированных территориях).

Прежде всего, это касается людей, в чьих пенсионных делах до сих пор указаны адреса на временно оккупированных территориях (ТОТ).

Важно для переселенцев:

ВПЛ, которые уже перевели свои пенсионные дела на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить дополнительную физическую идентификацию. Однако они должны подать заявление о неполучении выплат от страны-агрессора.

Как восстановить пенсию

В Минсоцполитики успокаивают: потеря выплат не безвозвратна. Процесс восстановления уже продолжается — часть пенсионеров получила средства в январе, еще более 48 тысяч человек получат его в феврале вместе с доплатой за предыдущий период.

Способы возобновления выплат:

  • Онлайн: через вебпортал ПФУ или приложение, воспользовавшись «Действие.Подписью».

  • Видеосвязь: заказать услугу видеоидентификации на портале ПФУ.

  • Лично: в любом сервисном центре Пенсионного фонда или уполномоченном банке.

  • Из-за границы: отправить по почте официальное удостоверение о том, что лицо живое.

Сообщить об отсутствии выплат от РФ также можно дистанционно через электронный кабинет на сайте ПФУ.

Напомним, в Украине хотят сделать начисление пенсий и соцвыплат автоматическим . Минцифры планирует сделать назначение пенсий по возрасту и пособия по инвалидности проактивным, чтобы человек только выбирал карточку для зачисления средств.

