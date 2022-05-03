Фиксация курса валют и валютные ограничения является временным решением: глава НБУ рассказал, что будет дальше

Фиксация курса валют и валютные ограничения является временным решением: глава НБУ рассказал, что будет дальше

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что текущие ограничения на валютном рынке – это тот минимум, который позволяет удерживать финансовую стабильность.

В первые часы полномасштабного нападения России НБУ временно зафиксировал обменный курс и ввел ряд валютных ограничений, напомнил Шевченко.

Об этом глава НБУ написал в колонке издания "НВ.Бизнес".

"С первого дня мы корректируем и оптимизируем эти ограничения, чтобы дать возможность гражданам удовлетворять все жизненные потребности, а экономике – работать и одновременно не допустить непроизводительного оттока капитала", – говорится в материале Шевченко.

"Для нас фиксация курса и ограничения является временным решением. Мы остаемся преданными рыночным подходам и курсу на валютную либерализацию. По мере роста объемов предложения валюты на рынке благодаря постепенному возобновлению экспорта товаров мы вернемся к политике плавающего курсообразования, при которой курс определяется рынком, а центробанк сглаживает чрезмерные курсовые колебания", – подчеркнул глава НБУ.

Напомним, 30 апреля НБУ принял ряд изменений в порядок функционирования валютного рынка. Они направлены на поддержание стабильности, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращение непродуктивного оттока капитала.

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