"Филип Моррис" временно будет ввозить в Украину табачные изделия в упаковке стран ЕС

Вся импортируемая продукция будет иметь украинские марки акцизного налога, а также содержать напечатанную максимальную розничную цену и дату производства.

В связи с тем, что из-за военных действий производственный центр "Филипп Моррис" в Харьковской области временно прекратил работу, табачная компания будет ввозить в Украину свою продукцию в упаковке европейских стран, сообщает пресс-служба "Филип Моррис".

"Цепи снабжения были нарушены. 15 марта Верховная Рада разрешила временный импорт и продажу сигарет, маркированных согласно требованиям ЕС. Согласно этому решению, компании "Филип Моррис" в Украине будут временно импортировать табачные изделия в упаковке стран Европейского Союза", – говорится в сообщении.

В то же время, как сообщают в компании, вся импортируемая продукция будет иметь украинские марки акцизного налога, а также содержать напечатанную максимальную розничную цену и дату производства.

"Это чрезвычайная мера. Мы надеемся, что сможем возобновить производство в Украине, как только это будет безопасным для наших работников. Мы стремимся обеспечить правительство необходимыми налоговыми поступлениями от импорта продукции, с которой будут уплачиваться соответствующие налоги и пошлины", – приводит пресс-служба слова генерального директора "Филип Моррис" в Украине Максима Барабаша.

Согласно сообщению, с начала войны в Украине компании Филипп Моррис уплатили более 2,4 млрд грн акцизного налога.

"Мы продолжаем обеспечивать работой свыше 1500 украинцев, а также предоставляем им и членам их семей помощь с экстренным расселением и транспортировкой. Philip Morris International направила 10 млн долларов США на гуманитарную помощь. Наши коллеги и друзья из 80 стран мира собрали более 550 тыс. долларов США на помощь украинцам, которые пострадали от военного вторжения России", – добавляет Максим Барабаш.

Как сообщал УНИАН, 9 марта компания Philip Morris International заявила о прекращении выпуска ряда своих продуктов в РФ и сокращения своей производственной, маркетинговой и инвестиционной деятельности в этой стране.

Philip Morris International – американская глобальная сигаретная и табачная компания, которая продает свою продукцию в более 180 странах мира. PMI начала работать в Украине в 1994 году. В 2021 году на украинский рынок приходилось около 2% общего объема отгрузок сигарет и табачных изделий для электрического нагрева и меньше 2% от общего чистого дохода PMI.