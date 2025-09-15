- Дата публикации
Финансирование обороны и повышение зарплаты учителям: Кабмин одобрил проект госбюджета-2026
В целом в проекте госбюджета на 2026 год Кабмин заложил расходы на 4,8 трлн грн, что на 415 млрд грн больше 2025-го.
Кроме индексации пенсий, поддержки соцпрограмм и демографических инициатив одобренный Кабмином проект госбюджета-2026 содержит пункты о повышении средней зарплаты педагогических работников и финансировании обороны Украины.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.
Так, на образование 2026 года будет выделено 265,4 млрд грн.
«265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 года)», — написала Свириденко.
Также речь идет о повышении зарплат учителям на 50%. Выплаты будут расти в два этапа: 30% с 1 января 2026 года, 20% с 1 сентября 2026 года.
Свириденко сообщила и о бесплатном питании для 4,4 млн школьников, заложившихся в госбюджет на 2026 год. А еще вдвое больше стипендий для студентов.
В то же время, главной статьей расходов остается сектор безопасности и обороны. Госбюджет-2026 содержит 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), в том числе по меньшей мере 44,3 млрд грн направят на производство украинских боеприпасов, ракет, ПВО, авиационной и бронетехники.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за затяжной войны Украина в 2026 году потребует больше внешнего финансирования, чем в 2025-м.
Летом 2025 года Марченко заявлял о финансовом разрыве на 2026-2027 годы в 37 млрд долларов.