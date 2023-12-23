Финансовая катастрофа отменяется: Гетманцев рассказал, сколько денег Украина получила от союзников в последнее время

Финансовой катастрофы в январе не будет, у Украины есть поступление помощи по разным направлениям.

Украина продолжает получать значительную международную финансовую и военную поддержку для противодействия российской агрессии.

Об объемах помощи, предоставленной в последнее время, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, в поддержку государственного бюджета и финансирование расходов из него, в частности социальных, в поддержку сфер образования, здравоохранения и других поступило:

1,5 млрд евро последнего транша макрофинансовой помощи от ЕС в рамках программы 2023;

1,34 млрд долларов от Всемирного банка (финансирование обеспечено Японией, Швейцарией и США);

900 млн долларов ссуды от Правительства Японии через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Также на проекты восстановления поступило:

150 млн евро безвозвратной финансовой помощи от ЕС в рамках двустороннего соглашения о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)";

99,6 млн евро помощи от ЕИБ на реконструкцию около 200 объектов в 18 областях

52,4 млн долл. гранта Японии в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

На укрепление и защиту стабильной работы энергосистемы прибыло:

150 млн евро от ЕБРР для поддержки НЭК "Укрэнерго" в прохождении отопительного сезона;

Италия присоединится к инициативе ЕБРР, добавив 10 млн евро грантовых средств к упомянутым 150 млн евро;

88,5 млн. евро от Германии для Фонда поддержки энергетики Украины.

На военную поддержку поступило:

240 млн евро общего шведско-датского пакета военной помощи (БМП шведского производства, гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90, запчасти, боеприпасы);

106 млн евро военной помощи от Финляндии (уже 21 пакет, содержание традиционно не раскрывается).

Гетманцев также отметил, что у Украины есть еще 102 млн евро многопрофильной поддержки от Нидерландов (гуманитарные потребности, разминирование, восстановление инфраструктуры, поддержка энергетики).

"Это решение о помощи и средствах, которые уже переданы Украине в течение последней недели. Поэтому "зрада" отменяется, продолжаем работать и приближать нашу Победу", — написал Гетманцев.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко во время обзора макроэкономических прогнозов на 2024 год от Центра экономических стратегий сообщил, что в январе-феврале 2024 года в Украине возникнут риски финансирования расходов государственного бюджета, поскольку помощь от западных партнеров недостаточна.

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