Финансовая помощь от Евросоюза: сколько миллиардов получит Украина в 2024 году

Финансовая помощь Европейского Союза для Украины в 2024 году, как ожидается, составит 16 миллиардов евро. Речь идет о программе Ukraine Facility, рассчитанной на четыре года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, бюджет самой программы – 50 миллиардов евро.

"Это поддержка инвестиций, поддержка нашей экономики и нашего движения в членство в Евросоюзе. В этом году ожидаем получить 16 миллиардов евро бюджетной помощи от Европейского Союза", — сказал премьер.

Он также отметил, что 1 марта правительство одобрило с Еврокомиссией "Программу поддержки реформ и восстановления". Соглашение предусматривает, что общий бюджет программы увеличится до 374 миллионов евро.

"За счет этих средств предполагается восстановление разрушенных объектов инфраструктуры, поддержка малых фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции, модернизация пунктов пропуска, сопредельных с границей ЕС", — добавил он.

Напомним, Новая Зеландия объявила о дальнейшей поддержке Украины, санкциях против России и о расширении военной помощи Киеву ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения.

По данным Bloomberg, МВФ приближается к договоренности с Украиной о выделении 900 млн долл в связи с прекращением помощи со стороны США.