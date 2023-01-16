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Финансовые ожидания уменьшились: сколько нужно денег среднестатистической украинской семье в месяц

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1857
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1 мин
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Финансовые ожидания уменьшились: сколько нужно денег среднестатистической украинской семье в месяц

Фото: Pexels

Только около трети населения оценивает свои доходы на требуемом уровне.

Во время войны финансовые ожидания украинцев уменьшились. Средняя сумма, которая необходима для того, чтобы жить нормально, составляет 14 231 гривну в месяц.

Об этом идет речь в исследовании Института социологии НАН Украины.

"Несмотря на снижение финансовых домов, по сравнению с данными 2021 года (в среднем с 630$ до 340$ на одного человека в семье), респонденты значительно улучшили свои оценки экономической ситуации в стране. Если до войны абсолютное большинство (58%) низко оценивала экономическую ситуацию, то сейчас абсолютное большинство останавливается на средних ее оценках (53,9%). Впрочем, лишь около трети населения (34,7%) оценивает свои доходы на необходимом уровне, для того чтобы жить нормально", — сказано в сообщении.

Авторы соцопроса отмечают, что такое парадоксальное изменение общественного мнения можно объяснить консолидацией и национальным подъемом во время войны.

Сколько денег нужно одной украинской семье в месяц: Инфографика / ©
Сколько денег нужно одной украинской семье в месяц: Инфографика

Напомним, ЕС в январе передаст Украине первый транш из пакета макрофинансовой помощи в 18 миллиардов евро.

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