Финансовый клиринг и пересмотр статуса защищенных потребителей должны стабилизировать балансирующий рынок - эксперт

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Об этом заявил руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего" Андриан Прокоп.

По его словам, такая система вымывает деньги у энергетических компаний и создает кризис ликвидности. Поэтому компаниям сложнее не только проводить текущие расчеты, но и привлекать средства в новые накопители энергии и маневровую генерацию, необходимые для балансировки энергосистемы.

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«Наличие защищенных от отключений потребителей генерирует многомиллиардные долги на балансирующем рынке. Этот кризис ликвидности фактически делает невозможным привлечение инвестиций в критически необходимые системы накопления энергии и высокоманевровые мощности», — отметил Прокоп.

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По его мнению, проблему невозможно решить только повышением тарифов или переводом расходов на других участников рынка. Следует погасить уже накопленные взаимные долги и одновременно перекрыть механизм появления новой задолженности.

"Решение долгового кризиса на балансирующем рынке требует немедленного проведения финансового клиринга между участниками и кардинального аудита перечня защищенных потребителей для остановки генерации новых неплатежей", - подчеркнул эксперт.

Он предложил погасить «закольцованные» долги из-за клиринга с целевым траншем, а также пересмотреть перечень потребителей, которых нельзя отключать. Это должно позволить не только убрать старые долги, но и не допустить появления новых.

Ранее экспредседатель правления НАК "Нафтогаз Украины", основатель компании "Эней" Андрей Коболев назвал долги на балансирующем рынке одной из ключевых проблем для развития систем накопления энергии.

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