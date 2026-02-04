Финансовый крах России / © ТСН.ua

Из-за обвала доходов от нефти дефицит бюджета РФ будет втрое больше, чем планировалось. Экономисты предполагают, что финансовые резервы у государства-агрессора иссякнут к концу 2026 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ.

По расчетам экономистов российского правительственного аналитического центра, доходы от энергетики в этом году могут упасть на 18% по сравнению с первоначальным планом. Это приведет к росту бюджетного дефицита до уровня 3,5% — 4,4% ВВП, тогда как официальная цель составляет лишь 1,6%.

Ожидается, что общие доходы сократятся на 6% — до 37,9 триллиона рублей.

«Бюджетная ситуация резко ухудшается. Доходы будут меньше, а расходы — выше», — сказал источник, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса.

Главными факторами давления на российскую экономику остаются падение закупок нефти со стороны Индии, рост торговых скидок на российское сырье (более 20% мировых цен), высокие процентные ставки и нехватка рабочей силы.

Сейчас Россия имеет около 4,1 триллиона рублей бюджетных резервов для покрытия дефицита. Однако аналитики прогнозируют, что при нынешних темпах падения доходов эти средства будут исчерпаны почти полностью в течение года.

Аналитики банка ВТБ подсчитали, что в 2026 году государство-агрессор может потратить 2,5 триллиона рублей из резервов, оставив лишь минимальную «подушку безопасности» 1,6 триллиона.

Кроме того, предположения о сокращении военных расходов, заложенные в текущем бюджете, эксперты называют нереалистичными в условиях продолжения войны.

Напомним, доходы России от продажи нефти и газа в январе сократились вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув самого низкого уровня с июля 2020 года.