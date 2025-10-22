Финансовый кризис УЗ. В Раде сказали, как компании снизить убытки

Реклама

УЗ тарифицирует их по ставкам универсальных 20-футовых контейнеров, хотя они не отвечают их параметрам и относятся к специализированным. Нардеп Сергей Вельможный подчеркнул : эта ошибка стоит УЗ 800 млн грн ежегодно.

Второе – несправедливые тарифы на грузовые перевозки. Больше всего УЗ зарабатывает на перевозке зерновых и черных металлов. "В минус" продолжает перевозить руду, стройматериалы и уголь. Несет из-за этого убытки и хочет покрыть их повышением тарифов на прибыльные зерновые и металлы.

Вельможный призвал установить сбалансированный тариф, который будет пропорционален тому, кто сколько платит сейчас: «Нужна прозрачная формула индексации, которая бы учитывала убыточность и маржинальность тех или иных секторов, и ставила всех в справедливые условия».