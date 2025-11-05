Финдиректор "Интерпайпа" назвал валютные ограничения НБУ основным вызовом на финансовом рынке

Реклама

Валютные ограничения Национального банка являются основным текущим вызовом на украинском финансовом рынке. Такое мнение на первой банковской конференции Forbes Banker высказал Сергей Кузьменко, директор по финансам и экономике украинской промышленной компании «Интерпайп».

«Валютные ограничения стали, вероятно, нашим главным регуляторным вызовом с началом войны, оставив нас в ситуации значительно ограниченной возможности обслуживать наши финансовые обязательства. С одной стороны, очень хорошо, что Нацбанк частично пошел навстречу и предпринял несколько шагов по либерализации, позволив, например, платить дивиденды в размере купона по евробондам. Но это только частичное решение вопроса: есть тело долга, есть другие долговые инструменты и нужно двигаться дальше со следующими шагами. Но сейчас стратегически действие этих ограничений фактически отрезает украинские компании от доступа на иностранные рынки капитала», - сказал он.

В то же время, по его словам, на четвертый год войны финансовая система Украины работает очень хорошо. «Никогда не думал, что такое будет возможно. Приятно вспоминать положительное отношение и гибкость в первые месяцы войны наших украинских банков, особенно государственных», – сказал финдиректор.

Однако сейчас, отметил Сергей Кузьменко, по мере стабилизации ситуации на финансовом рынке банки стали более зарегулированы и очень осторожны, при этом упуская дополнительные возможности для увеличения прибыли.

Топменеджер также отметил, что «Интерпайп» – одна из немногих украинских компаний, сохранившая доверие международных инвесторов и имеющая размещенные еврооблигации. «К этому привели несколько факторов успеха. Во-первых, это наши рабочие и их самоотверженность, целеустремленность и несокрушимость, особенно в Никополе. Во-вторых, это успешная бизнес-модель, базирующаяся на вертикальной интеграции – от металлолома до отливки «зеленой» стали и производства диверсифицированного портфеля готовых продуктов с высокой добавленной стоимостью и широким присутствием на ключевых экспортных рынках мира. В-третьих, наша консервативная финансовая политика с относительно низким долгом и дополнительной ликвидностью на балансе, которая позволяет быстро инвестировать в рост рабочего капитала», - подчеркнул финдиректор.

Справка:

ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2024 году ИНТЕРПАЙП реализовал 511 тыс. т трубной продукции и 115 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников ИНТЕРПАЙП составляет около 9,5 тыс. Численность наших работников, служащих в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 1070 человек.

В 2024 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.