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Финляндия расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС за 7,5 млрд. евро

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Финляндия расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС за 7,5 млрд. евро

Associated Press

Финская компания Fennovoima расторгла контракт на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1" с компанией RAOS Project, входящей в "Росатом".

Стоимость строительства оценивалась около 7,5 млрд евро.

Об этом сообщает официальный сайт Fennovoima.

"Fennovoima расторгла контракт с RAOS Project из-за неспособности выполнить проект. В последние годы наблюдались существенные задержки. Война в Украине усилила риски для проекта. RAOS не смог смягчить ни одного из рисков. Это значит, что сотрудничество прекращается немедленно", — заявили в компании .

"Росатом" и Fennovoima подписали контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в 2013 году. Российской госкорпорации принадлежит 34% проекта, еще 66% – финским акционерам.

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