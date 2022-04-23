Финляндия сокращает импорт российской электроэнергии из-за "изменяющейся геополитической ситуации"

Финляндия ограничила импорт электроэнергии из России.

Уже с 24 апреля пропускная способность будет сокращена с нынешних 1300 до 900 мегаватт.

Об этом пишет Yle со ссылкой на оператора линии электропередач Fingrid.

Оператор обосновывает свое решение рисками для электроэнергетической системы в "изменчивой геополитической ситуации".

Также читайте Финляндия подаст заявку в НАТО уже в ближайшие недели

Кроме того, поступление электричества из России будет полностью приостановлено, когда будет проходить тестирование атомного реактора Олкилуото-3. В то же время экспорт электроэнергии из Финляндии в Россию останется на прежнем уровне.

Напомним, сразу после оглашения Путиным войны Украине Финляндия подписала петицию за вступление в НАТО. Хотя еще в январе Хельсинки заявляли, что не планируют вступать в НАТО. Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО спровоцирует Россию принять ответные меры.

После этого на территории России по направлению к границе с Финляндией заметили передвижение тяжелого вооружения. Скорее всего, это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей.

Кроме того, после этого заместитель председателя Совета безопасности России и близкий соратник президента России Владимир Путин Дмитрий Медведев заявил, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, российском анклаве в центре Европы, если Финляндия присоединится к НАТО.

Читайте также: