Финляндия сокращает импорт российской электроэнергии из-за "изменяющейся геополитической ситуации"

Финляндия ограничила импорт электроэнергии из России.
Уже с 24 апреля пропускная способность будет сокращена с нынешних 1300 до 900 мегаватт.
Об этом пишет Yle со ссылкой на оператора линии электропередач Fingrid.
Оператор обосновывает свое решение рисками для электроэнергетической системы в "изменчивой геополитической ситуации".
Кроме того, поступление электричества из России будет полностью приостановлено, когда будет проходить тестирование атомного реактора Олкилуото-3. В то же время экспорт электроэнергии из Финляндии в Россию останется на прежнем уровне.
Напомним, сразу после оглашения Путиным войны Украине Финляндия подписала петицию за вступление в НАТО. Хотя еще в январе Хельсинки заявляли, что не планируют вступать в НАТО. Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО спровоцирует Россию принять ответные меры.
После этого на территории России по направлению к границе с Финляндией заметили передвижение тяжелого вооружения. Скорее всего, это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей.
Кроме того, после этого заместитель председателя Совета безопасности России и близкий соратник президента России Владимир Путин Дмитрий Медведев заявил, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, российском анклаве в центре Европы, если Финляндия присоединится к НАТО.
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