Fitch пересмотрело прогноз кредитного рейтинга "B" Украины и улучшило его до положительного

Fitch пересмотрело прогноз кредитного рейтинга "B" Украины и улучшило его до положительного

Агентство прогнозирует рост ВВП Украины на 4,1% в этом году.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте (IDR) Украины со стабильного до позитивного, а также подтвердило рейтинг на уровне "B".

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщается на сайте агентства.

В отчете отмечают устойчивость страны в "коронавирусному шоку" и заявляют, что ожидают снижения государственного долга до 57% в 2021 году благодаря перевыполнению бюджета и восстановлению экономики.

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"Это подтверждается сокращением дефицита, ростом номинального ВВП и подорожанием гривны к доллару США на 3%", — говорится в материале.

Кроме того, указывают в Fitch, валютные резервы выросли, и Украина "сохранила доступ к коммерческому и внешнему финансированию МФО, несмотря на неравномерный прогресс относительно механизма резерва МВФ".

"Произошло закрепление надежной основы политики, подкрепленной гибкостью обменного курса, приверженностью нацеливанию на инфляцию и благоразумной фискальной политикой, что способствовало большей макроэкономической стабильности и заметному сокращению общего государственного долга", — отмечают в агентстве.

Эксперты ожидают, что дефицит госбюджета снизится до 4% ВВП в 2021 году и до 3,2% ВВП в 2022 году, указывая, что по итогам первого полугодия он составил 1,8% ВВП.

Они также отмечают, что Украина с февраля умеренно продвинулась в повестке дня реформ, вспоминая о законопроектах об ограничении деятельности олигархов и внесении изменений в процессы отбора Высшего совета юстиции.

В то же время "продолжение взаимодействия с МВФ остается ключевым для сохранения доступа к внешнему финансированию в течение длительного периода".

Агентство также прогнозирует рост ВВП Украины на 4,1% в этом году (благодаря оживлению в производстве сельхозпродукции и 12,9% прироста реальной заработной платы в июне прошлого года) и на 3,9% в 2022 году, а также замедление до 3,5% в 2023 году.

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"Мы прогнозируем, что к концу 2021 года инфляция останется повышенной на уровне 9,2% (с последующим ростом политической ставки на 50 б.п. до 8,5%) и снизится до 6,0% в конце 2022 года", — пишут в Fitch и добавляют, что низкий уровень вакцинации (13 доз на сотню людей) сохраняет риски для такого прогноза.

В общем внешняя позиция Украины "остается устойчивой, и валютные резервы в этом году в основном остаются неизменными — 29,0 млрд долларов США на конец июля против 25,3 млрд долларов США на конец 2019 (и 17,7 млрд долларов США в декабре 2018 года) ".

Как сообщалось, первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко озвучил прогноз, согласно которому рост экономики в Украине в 2021 году предполагается на уровне 4%, а инфляция должна остаться в пределах 8%.

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