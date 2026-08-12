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ТСН в социальных сетях

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Fitch подтвердил кредитный рейтинг Нафтогаза на уровне «СС»

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило кредитный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" на уровне "СС". Аналогичный рейтинг имеют другие крупные предприятия в Украине, в том числе работающие в энергетическом секторе.

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Fitch подтвердил кредитный рейтинг Нафтогаза на уровне «СС»

Об этом агентству Интерфакс Украина со ссылкой на данные рейтинга Fitch .

Fitch также подтвердила рейтинг еврооблигаций Нефтегаза, выпущенных Kondor Finance plc, на уровне C. Рейтинг восстановления (Recovery Rating) оставлен на уровне RR6.

Рейтинг Нафтогаза на уровне «СС» в первую очередь отражает риски, связанные с продолжающейся агрессией России против Украины.

Fitch особо отмечает усиление российских атак на украинскую нефтегазовую инфраструктуру. Значительные повреждения активов заставили "Нафтогаз" существенно увеличить импорт природного газа в период 2025-2026 годов. Для его финансирования компания использует собственные средства, поддержку международных партнеров и кредитное финансирование, в частности от ЕБРР и ЕИБ.

Агентство также отмечает, что продолжение атак на активы "Нафтогаза" создает риски для способности компании выполнять долговые обязательства. В то же время, продление сроков погашения еврооблигаций Fitch оценивает как положительный фактор для кредитного профиля компании.

Несмотря на обстрелы, "Нафтогаз" остается крупнейшей добывающей компанией Украины, что также стало фактором сохранения рейтинга.

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