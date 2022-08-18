Fitch повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте и сделало неутешительный прогноз

В агентстве прогнозируют, что инфляция в Украине до конца года ускорится до 30%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CC" (вероятный дефолт).

В агентстве отмечают, что повышение рейтинга стало возможным после выполнения запроса на реструктуризацию внешнего долга 11 августа.

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"Почти 6 миллиардов долларов США основной суммы и процентов по украинским еврооблигациям было отсрочено на 24 месяца, уменьшая давление по обслуживанию внешнего долга в контексте ослабления международных резервов и острых потребностей в расходах, связанных с войной (по совокупной основной сумме), что превышает минимально необходимые 66,7%", — отмечают в Fitch.

В то же время, аналитики указывают, что рейтинг CC отражает нерешенные риски устойчивости долга, что является результатом нападения России.

В агентстве отмечают, что, вероятно, война будет продолжаться в 2023 году, повышая государственный долг свыше 100% ВВП и добавляя и без того огромные затраты на инфраструктуру и экономику, а также усиливая инфляционное и внешнее давление. При этом источники финансирования дефицита украинского бюджета остаются неопределенными.

Fitch прогнозирует сокращение украинской экономики на 33% в текущем году с незначительным восстановлением на 4% в 2023 году. В то же время инфляция ускорится до 30,0% к концу 2022 года.

Напомним, 22 июля Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня "С" от "ССС", что явилось следствием объявленной правительством запланированной транзакции переноса срока погашения еврооблигаций.

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