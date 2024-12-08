Fitch Ratings спрогнозировал, хватит ли Украине денег на войну в 2025 году

Бюджетный дефицит Украины остается на высоком уровне в 2025 году.

Fitch Ratings прогнозирует, что в 2025 году потребности Украины во внешнем финансировании будут составлять 38 миллиардов долларов, что меньше, чем 41 миллиард долларов в 2024 году. Это указывает на уменьшение объема финансовой помощи, необходимой стране.

Об этом говорится в отчете агентства.

В сообщении говорится об уменьшении неопределенности по внешнему финансированию для Украины на краткосрочную перспективу. Это стало возможным благодаря тому, что страны G7, вероятно, предоставят Украине около 50 миллиардов долларов в виде кредитов. Эти кредиты будут обеспечены доходами, полученными от замороженных русских суверенных активов.

Агентство прогнозирует, что дефицит государственного бюджета Украины останется высоким, составит 19,1% в 2024 году и 19,2% в 2025 году. Это произойдет, несмотря на недавно одобренное повышение налогов, из-за больших расходов на оборону и ожидаемого уменьшения объемов иностранных грантов.

В отчете говорится, что значительная фискальная консолидация будет ограничена из-за продолжения войны и расходов на реконструкцию в случае длительного прекращения огня. Это, вероятно, приведет к сохранению высокой зависимости Украины от внешнего финансирования.

Аналитики также отмечают, что Национальный банк Украины (НБУ) сохранил свою ключевую ставку на уровне 13% с июня из-за более сильного, чем ожидалось, скачка инфляции.

Согласно сообщению, улучшенная гибкость обменного курса, обеспечившая переход к режиму управляемого плавающего обменного курса в октябре 2023 года, а также снижение неопределенности относительно краткосрочного официального финансирования, предоставили НБУ возможность смягчить валютные ограничения.

Напомним, Европарламент одобрил макрофинансовый заем для Украины в размере 35 миллиардов евро, который предоставит Евросоюз в рамках кредита от "Группы семи". Погашение этого кредита будет производиться за счет доходов от замороженных российских активов.

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