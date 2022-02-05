Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга "B" Украины из-за агрессии РФ

Прогноз экспертов Fitch базируется на сценарии, по которому полномасштабного военного конфликта с РФ удастся избежать.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте (IDR) Украины с "положительного" до "стабильного", а также подтвердило рейтинг на уровне "B".

Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщается на сайте агентства.

"Ожидание более длительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования", — говорится в отчете.

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В то же время, заявили в агентстве, прогноз "стабильный" частично отображает базовый сценарий, согласно которому полномасштабного военного конфликта с РФ удастся избежать.

Также ожидается, что доступность МФУ и двустороннего финансирования, надежная структура макрополитики Украины и укрепление фискальных и валютных резервов в 2022 году помогут смягчить последствия.

Эксперты Fitch прогнозируют рост ВВП на уровне 2,9% в 2022 году против 3,0% в 2021 году. "Ожидается, что рост ВВП ускорится до 3,5% в 2023 году", — говорится в отчете агентства.

Между тем, инфляция, согласно прогнозу, останется повышенной на уровне около 10% в начале года, а затем упадет до 7,9% под конец 2022 года и до 5,3% под конец 2023 года.

Напомним, что в августе прошлого года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте (IDR) Украины со "стабильного" в "позитивный", а также подтвердило рейтинг на уровне "B".

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