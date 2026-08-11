ФЛП напомнили о важных налогах в августе: что нужно успеть до конца месяца

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20 августа 2026 — предельная дата для авансового единого налога и военного сбора за август в ФЛП I–II групп, а вот для ФЛП III группы платежи по результатам полугодия нужно уплатить до 19 августа включительно .

ТСН.ua рассказывает, что нужно сделать предпринимателю в последний месяц лета.

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Что должны оплатить ФЛП I–II групп до 20 августа

По налоговому календарю ГНС, ФЛП І и ІІ групп до 20 августа должны уплатить авансовый единый налог за август и военный сбор за август .

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Одинаковой суммы для всех предпринимателей нет. Размер единого налога для I и II групп зависит от ставки, установленной местным советом, поэтому сумму следует сверить с собственными начислениями.

Военный сбор для определенных групп уплачивается ежемесячно не позднее 20 числа. Если платеж уже произведен, перед повторным переводом не забудьте проверить его статус в электронном кабинете или банковском документе.

Какой срок действует для ФЛП III группы

Для ФЛП III группы единый налог и военный сбор по результатам декларации за первое полугодие 2026 года следует уплатить до 19 августа 2026 года включительно .

Этот платеж отличается от ежемесячных авансовых платежей ФЛП I–II групп. Сумму также рекомендуем сверить с данными декларации, начислениями в электронном кабинете и актуальными реквизитами для уплаты.

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Уплата налогов имеет свои сроки, а представление отчетов — другие. ФЛП, которые следят за новыми правилами отчетности для ФЛП , должны рассматривать эти процедуры отдельно от платежей за август.

Что проверить перед оплатой

Перед переводом средств проверьте:

свою налоговую группу; период, за который следует уплатить налог или сбор; сумму начисления в электронном кабинете или по данным декларации; реквизиты и назначение платежа; не был ли этот платеж уже произведен.

Фиксированную сумму нельзя назвать без учета группы ФЛП, дохода и местной ставки единого налога. Если в электронном кабинете есть разногласия, следует обратиться к ГНС или налоговому специалисту: этот материал не является индивидуальной налоговой консультацией.

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