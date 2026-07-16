Налоги / © pixabay.com

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В Украине вступают в силу новые правила подачи налоговой отчетности. Министерство финансов утвердило обновленные формы Налогового расчета, а также изменило порядок их заполнения и представления. Нововведения начнут действовать уже с 17 июля, а будут применяться для отчетности, которую будут подавать с 1 августа.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Речь идет о новых формах Налогового расчета сумм доходов, начисленных или выплаченных физическим лицам, сумм удержанного налога и единого социального взноса. Обновление касается как самих бланков, так и правил их оформления и представления в Государственную налоговую службу.

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Кто будет отчитываться по новым формам

С 1 августа новые правила будут применяться:

налоговые агенты, кроме физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, — во время отчетности за июль 2026;

физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, — при представлении нового квартального Налогового расчета с помесячной детализацией показателей.

К моменту введения квартальной формы ФЛП могут и дальше подавать отчетность по действующей месячной форме. Государственная налоговая служба принимает и прорабатывает отчеты за апрель, май и июнь 2026 года.

В ГНС подчеркнули, что дублировать уже представленные документы не нужно. Если налогоплательщик уже подал месячные расчеты за все месяцы квартала, повторно представлять квартальную отчетность за этот же период не придется.

В то же время, если месячная отчетность была подана не за все месяцы квартала, квартальный расчет необходимо будет оформить только за месяцы, за которые информация еще не предоставлялась.

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Налоговая служба также напомнила о еще одном важном сроке. До 10 августа 2026 г. необходимо подать отчетность за второй квартал 2026 года.

По-прежнему Налоговый расчет подается только тогда, когда в отчетном периоде физическим лицам были начислены или выплачены доходы. Новые правила должны унифицировать процедуру отчетности и упростить переход в квартальный формат для отдельных категорий налогоплательщиков.

Налоги в Украине — последние новости

Напомним, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заверил, что до конца войны систему единого налога для ФЛП не будут менять.

В то же время после окончания военного положения планируется фундаментальная реформа по польскому образцу, предусмотренная Национальной стратегией доходов на 2024–2030 годы. Принимать это решение будет вынужден уже следующий созыв парламента.

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Новая модель будет предусматривать обязательные РРО, лимит доходов до 2 млн евро и единственный порог освобождения от НДС для всех плательщиков. Ставки единого налога будут дифференцированы в зависимости от вида деятельности: от 3% для торговли до 10% и более для услуг. Кроме того, реформа будет включать в себя пересмотр налогообложения доходов физических лиц с введением прогрессивной шкалы.

По словам депутата, все изменения должны внедряться комплексно, а не по частям. В то же время Гетманцев поддержал возможность принятия уже в этом году закона об упрощении администрирования НДС, который, в частности, должен освободить ФЛП от блокирования налоговых накладных до достижения предельного лимита.

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