ФЛПам и наемным работникам выплатят еще "весеннюю" карантинную помощь: как получить услугу

ФЛПам и наемным работникам выплатят еще "весеннюю" карантинную помощь: как получить услугу

"Весеннюю" карантинную помощь могут получить около 2 500 украинцев.

Физические лица-предприниматели (ФЛПы) и наемные работники, неправильно внесшие IBAN, могут еще получить 8 000 гривен помощи.

Как получить услугу – сообщает "Дія".

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Отмечается, что помощь от государства получит ограниченное количество людей. Речь идет только о тех, кто указал некорректный номер счета IBAN при заполнении заявки – это около 2500 украинцев.

"Итак, если вы неправильно внесли номер счета, вам уже поступило письмо на е-почту или сегодня поступит push-уведомление в "Дії" со ссылкой на уточнение реквизитов. Проверьте также раздел Спам, чтобы не пропустить письмо", — подчеркивают в "Дії" .

Как получить услугу:

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проверьте информацию о себе, если требуется, исправьте ее в профиле пользователя. Если все данные верны, нажмите кнопку "Далее".

введите правильный IBAN, проверьте его и нажмите кнопку "Готово".

Дедлайн – до 20 декабря. До этой даты можно пользоваться услугой и уточнить реквизиты для получения помощи.

Напомним, что в июне завершили выплаты карантинных 8 тысяч гривен. Общая сумма выплат составила почти 3 миллиарда гривен. Финансовую помощь от государства получили почти 340 тысяч предпринимателей и работников, чья деятельность пострадала из-за введения жестких карантинных ограничений в "красных зонах".

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