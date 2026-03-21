ФЛПы могут остаться без пенсионного стажа: как не потерять деньги за годы работы

Начисление выплат

Многие предприниматели убеждены, что сам факт регистрации как физического лица-предпринимателя автоматически дает страховой стаж для пенсии. На самом деле, это не так.

Статус физического лица-предпринимателя (ФЛП) сам по себе не дает страховой стаж, напоминает Yankiv.

Для зачисления страхового стажа необходимы два условия:

уплата единого социального взноса (ЕСВ);

представление соответствующей отчетности.

Фактически страховой стаж формируется не статусом предпринимателя, а вкладом в систему социального страхования.

Как вычисляли стаж до 2004 года

До 1 января 2004 года в Украине не существовало персонифицированного учета страховых взносов. Поэтому стаж определяли не по факту ведения бизнеса, а по факту уплаты взносов в Пенсионный фонд. Поэтому предприниматели могли работать, но не получать стаж. Это касалось, в частности, тех, кто работал по патенту; находился на фиксированном налоге; уплачивал налоги без отдельного пенсионного взноса.

Часто предприниматели считают, что если они платили фиксированный налог, стаж должен был начисляться автоматически. На самом деле, эти платежи не всегда содержали взнос в Пенсионный фонд или включали его лишь частично. В результате налоги были уплачены, но полный страховой стаж это не давало.

Льготы, из-за которых предприниматели теряли стаж

В разные годы для ФЛП действовали льготы по уплате ЕСВ. Однако многие фактически означали отсутствие страхового стажа.

Нулевая уплата ЕСВ в 2000-х

В определенный период предприниматели могли вообще не платить ЕСВ. Если взнос не платился, это время не засчитывается в страховой стаж.

Уплата половины взноса

Был период, когда разрешалось платить только половину ЕСВ. В таком случае два года уплаты могли засчитать только как один год стажа.

Карантинные льготы во время COVID-19

В 2020-2021 годах предпринимателям разрешили временно не платить ЕСВ. За этот период страховой стаж тоже не начисляется.

Льготы во время военного положения

После начала полномасштабной войны мобилизованные ФОП освободили от уплаты ЕСВ на время службы. В этот период стаж считается по военной службе, а не по предпринимательской деятельности.

Как начисляется стаж после 2004 года

С 2004 года была введена система персонифицированного учета. С этого момента каждый страховой взнос привязывается к конкретному человеку и фиксируется в базе Пенсионного фонда.

Стаж засчитывается по следующим принципам:

полнолуние стажа засчитывается только тогда, когда уплачен минимальный ЕСВ;

если взнос меньше минимального, стаж могут не засчитать или отнести частично.

Поэтому даже зарегистрированный предприниматель может иметь пробелы в стаже, если в определенные периоды не платил ЕСВ.

