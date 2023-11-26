Фон дер Ляен заявила о выделении средств на восстановление портовой инфраструктуры: какая сумма

Еврокомиссия предоставит Украине 50 млн евро ремонта и обновления инфраструктуры портов, подвергшихся разрушениям из-за атак армии РФ.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила в письме к Владимиру Зеленскому.

"Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем совершенствовать наши пути солидарности и предоставим 50 млн евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы везем украинское зерно в мир", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляен приветствовала открытие Украиной черноморского гуманитарного коридора, позволившего продолжить морской экспорт. Политика не подчеркнула, что со временем инвестиции в портовую инфраструктуру позволят вернуться к объемам экспорта, которые были до начала войны.

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



В этом действии, вы можете пойти на ЕС.



Мы продолжаем развивать наши Solidarity Lanes и будем предоставлять €50 миллионов для восстановления вашего port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/2kEELoEKKD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2023

По словам фон дер Ляен, в октябре этого года Украина экспортировала 4,6 млн. тонн: 3,6 млн. — кораблями и еще 1 млн. — железнодорожным и автотранспортом.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина надеется на ПВО от партнеров по защите "зернового коридора" в Черном море и Одесского региона.

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